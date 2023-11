Selbstunfall nach Überholmanöver in San Carlo

Ein 38-jähriger Autofahrer überholte bergauf um 14.20 Uhr nach dem Dorfausgang bei San Carlo ein Auto, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. In der folgenden Linkskurve prallte sein Auto heftig in die Stützmauer auf seiner Rechten, geriet über die Fahrbahn nach links und kollidierte dort mit der Leitplanke.

Das Fahrzeug wurde stark beschädigt. Es wurde aufgeladen und abtransportiert. (red)