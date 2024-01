Autos kollidieren in Pontresina frontal – zwei Verletzte

Am Mittwochnachmittag sind auf der schneebedeckten Berninastrasse bei Pontresina zwei Autos kollidiert. Wie die Kantonspolizei Graubünden schreibt, geriet das Auto einer 35-Jährigen bei ihrer Fahrt vom Hospiz Richtung Pontresina beim Lago Bianco in einer Rechtskurve ins Schleudern. In der Folge kollidierte ihr Auto frontal mit einem anderen Auto. Dessen 48-jähriger Fahrer war bergwärts unterwegs.

Eine weitere Autofahrerin, die ebenfalls bergwärts fuhr, konnte gemäss Polizei nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das Auto des Mannes auf. Der 48-Jährige und sein Mitfahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Spital nach Samedan gebracht. Alle drei Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden.

Im Einsatz seien zwei Rettungswagen der Rettung Oberengadin, ein Helikopter der Rega, ein Mitarbeiter der Gemeindepolizei St. Moritz sowie ein Mitarbeiter des Tiefbauamtes gewesen, schreibt die Polizei. Die Berninastrasse war während rund zwei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (red)