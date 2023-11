Vier Autos prallen auf der Autobahn in Trimmis zusammen

Ein Autofahrer musste am Donnerstag kurz nach 14 Uhr auf der Südspur der A13 Höhe Wildüberführung Trimmis sein Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen, wie es in einer Mittelung der Kantonspolizei Graubünden heisst. In der Folge sei es zu Auffahrkollisionen mit drei weiteren Autos gekommen.

Die Rettung Chur brachte einen Autofahrer zur Kontrolle ins Kantonsspital Graubünden. Der Abschleppdienst musste laut Mitteilung alle vier Fahrzeuge aufladen und abtransportieren. Der Verkehr auf der Südspur wurde während der Unfallaufnahme für knapp zwei Stunden einspurig an den aufgefahrenen Autos vorbeigeführt. (red)