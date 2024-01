Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in St. Moritz

Der Verkehrsunfall in St. Moritz ereignete sich an Silvester gegen 15.45 Uhr auf der Via Somplaz bei der Örtlichkeit Fuchsenloch, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst. Ein 32-jähriger von Champfèr kommender Autolenker geriet auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen. Er sei nacheinander mit zwei entgegenkommenden Autos kollidiert. Der 32-Jährige und die 39-jährige Lenkerin des zweiten in Richtung Champfèr fahrenden Fahrzeugs wurden leicht verletzt. Zwei Teams der Rettung Oberengadin behandelten sie notfallmedizinisch und überführten sie ins Spital nach Samedan. Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz stand auch die Gemeindepolizei St. Moritz, so die Polizei abschliessend. (red)