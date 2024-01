Totalschaden nach Selbstunfall in Chur

Ein 54-jähriger Autofahrer ist am Sonntag kurz vor 1430 Uhr auf der Arosastrasse talwärts Richtung Chur. unterwegs gewesen In einer leichten Rechtskurve bei der Örtlichkeit «Tumma» kollidierte der Fahrer mit der linksseitigen Leitplanke. Er blieb beim Unfall unverletzt, schreibt die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung.

Am Auto entstand Totalschaden und an der Leitplanke beträchtlicher Schaden. Die Stadtpolizei klärt den Unfallhergang ab. (red)