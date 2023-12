Taxifahrer muss nach Unfall in Domat/Ems ins Spital gebracht werden

Gegen 22.40 Uhr am Mittwoch kam es auf der Autostrasse A13 bei Domat/Ems zu einem Unfall. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden war ein 31-jähriger Taxifahrer mit einer Limousine von Chur kommend in Richtung Süden unterwegs. Nach dem Autobahnende geriet er auf den Beschleunigungsstreifen vom Anschluss Reichenau und prallte mit seinem Fahrzeug in die Leitplanke. Das Auto schleuderte über die Strasse und prallte in eine Stützmauer.

Wie die Polizei schreibt, konnte der Taxifahrer das Auto selbstständig verlassen. Ein Team der Rettung Chur versorgte ihn notfallmedizinisch und brachte den Mann ins Kantonsspital Graubünden. (red)