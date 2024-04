Mitlödi: 59-Jähriger fällt von Bagger und verletzt sich mittelschwer

Am Freitagnachmittag, um etwa 15.30 Uhr, kam es in einer Deponie in Mitlödi zu einem Arbeitsunfall. Wie die Kantonspolizei Glarus schreibt, wollte ein 59-jähriger Baggerführer nach dem Beladen eines Lastwagens den Bagger verlassen. Dabei sei er von der Führerkabine etwa eineinhalb Meter auf den Boden gefallen. Er zog sich mittelschwere Verletzungen zu und musste mit der Rega in das Kantonsspital Graubünden geflogen werden, wie es weiter heisst. Die Unfallursache wird untersucht. (red)