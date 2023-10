Vom Kran getroffen: Monteur bei der Arbeit schwer verletzt

Am Montagvormittag waren zwei Monteure, ein 41-Jähriger sowie ein 20-Jähriger, mit Arbeiten an einem Lastwagen-Kran beschäftigt, welcher auf einem Podest stand. Dabei fiel der Kran von diesem runter und traf den 41-Jährigen, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst. Sein Kollege sowie weitere Personen leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettung Chur, welche den schwer Verletzten mit dem Rettungswagen ins Kantonsspital Graubünden überführte. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache ab, wie sie abschliessend schreibt. (red)