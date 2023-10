54-jähriger Bauarbeiter verletzt sich nach Unfall mit Dumper in Arosa

Am Dienstag kurz vor 11 Uhr fuhr der Arbeiter auf der Iselstrasse in Arosa in Richtung Stausee, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Um den Überholvorgang eines Autos zu erleichtern, sei er an den Strassenrand gefahren. Beim Anfahren habe er die Beherrschung über den Dumper verloren und fuhr die Böschung hinauf. Daraufhin kippte er mit dem Baustellenfahrzeug um und fiel heraus, wie es weiter heisst.

Er habe mittelschwere Verletzungen erlitten, woraufhin die Ambulanz Arosa ihn vor Ort betreute. Gemäss Polizei wurde er von einer Rega-Crew ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Der genaue Unfallhergang wird von der Polizei geklärt. (red)