Mann stürzt mit Gabelstapler zweieinhalb Meter in die Tiefe und stirbt

Die Kantonspolizei Graubünden schreibt in einer Medienmitteilung, dass es am Montagvormittag in Landquart zu einem Arbeitsunfall mit einem Gabelstapler gekommen sei. Auf der Baustelle waren die Mitarbeitenden gerade mit Revisionsarbeiten beschäftigt, als ein 49-jähriger Mann mit dem Elektrostapler auf eine mit Betonplatten abgedeckte Öffnung fuhr. Die Platten brachen und «der Mann stürzte mitsamt dem Stapler über zweieinhalb Meter in den nächsten Stock hinunter», heisst es in der Mitteilung weiter. Dabei wurde der 49-Jährige schwer verletzt.

Die Anwesenden und Hinzustossenden haben mit Erste Hilfe-Massnahmen begonnen und wurden schliesslich vom Rettungsdienst Schiers und der Rettung Chur abgelöst. «Der Mann erlag seinen Verletzungen vor Ort», so die Mitteilung. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft ermittelt die Kantonspolizei Graubünden die Umstände, die zu diesem Arbeitsunfall geführt haben. (red)