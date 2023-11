Unfall in Surava: Frau kracht mit ihrem Auto in zwei Mauern

In Surava ist es am Mittwoch um 6 Uhr zu einem Unfall gekommen. Eine 52-jährige Autofahrerin war auf der Hauptstrasse talwärts in Richtung Tiefencastel unterwegs. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden geriet sie in einer lang gezogenen Linkskurve zu weit nach rechts an den Strassenrand. Das Auto prallte seitlich in eine Stützmauer und dann frontal in die Mauer eines Vorplatzes bei einem Haus.

Ein Team der Rettung Mittelbünden rückte aus und alarmierte aufgrund des medizinischen Zustandes der Frau die Rega. Diese flog die Autofahrerin ins Kantonsspital Graubünden nach Chur. (red)