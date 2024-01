Nach Heiligabend ging es ihm an den Kragen: Das stille Leiden des Churer Lego-Adventskranzes

Es geschah in einer kalten Winternacht. Mitten im Herzen der Stadt Chur. Lange bevor an diesem 27. Dezember die Sonne über der Plessur aufgeht, bietet sich zufälligen Passanten auf der Insel des Obertorkreisels – Chur feiert in diesen Stunden den traditionellen Steffali-Ball – ein schauriger Anblick. Der Boden bedeckt mit einem Gemisch von Tannenzweigen und blutroten Legosteinen. In der Akte zum Fall ist eine Beobachtung einer Patrouille der Stadtpolizei vermerkt: 3 Uhr, eine der vier Kerzen des Lego-Adventskranzes beschädigt, Flamme fehlt.