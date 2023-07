Zweierseilschaft tot aufgefunden

Eine Frau und ein Mann befanden sich am Samstag auf dem Abschnitt zwischen der Fuorcla Bellavista und dem Piz Spinas unterwegs, wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag in einer Mitteilung schreibt. Am Samstagabend seien sie von einer Kollegin bei der Kantonspolizei Graubünden als vermisst gemeldet worden.

Bei einer Suchaktion der Rega mit einem Rettungsspezialisten-Helikopter der SAC Sektion Piz Bernina wurden die beiden am Sonntagvormittag am Persgletscher auf einer Höhe von 3350 Metern tot aufgefunden und geborgen.

Nach ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft sowie der Alpinpolizei waren die beiden am Samstag als Zweierseilschaft unterwegs und dabei 300 Meter abgestürzt. (red)