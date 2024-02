Mercedes brettert bei Mulegns mit 152 km/h durch die 80er-Zone

Am Donnerstagnachmittag wurde das Auto eines 39-Jährigen kurz vor 13 Uhr mit einer Geschwindigkeit von 152 km/h geblitzt. Die Kantonspolizei Graubünden hielt den Raser, der auf der Julierstrasse von Mulegns in Richtung Tiefencastel unterwegs war, an. Der Führerausweis wurde ihm auf der Stelle aberkannt. Er musste zudem ein Bussendepositum in der Höhe von 8000 Franken hinterlegen. Er werde an die Staatsanwaltschaft Graubünden verzeigt, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung.