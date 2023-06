60-jähriger Velofahrer übersieht Bodenwelle und stürzt

Am Samstagvormittag, um etwa 9.30 Uhr, ereignete sich in Filzbach auf dem Veloweg parallel zur Autobahn A3 ein Selbstunfall mit Verletzungsfolge. Das schreibt die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung. Ein 60-Jähriger war mit seinem Rennrad auf dem Veloweg in Richtung Weesen unterwegs. Dabei habe er vor einem Tunnel eine kleine Bodenwelle übersehen und sei aus dem Gleichgewicht geraten, wodurch er in der Folge gestürzt sei. Der Velofahrer erlitt diverse Verletzungen im Becken- und Schulterbereich und musste vom Rettungsdienst ins Kantonsspital Glarus transportiert werden, so die Polizei. (red)