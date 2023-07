Auto und E-Scooter kollidieren in Landquarter Kreisel

Am Mittwoch um 12 Uhr kollidierten in Landquart ein Auto und E-Scooter in einem Verkehrskreisel. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden fuhr ein 45-jähriger Autofahrer von Malans kommend in den Kreisel Sonnmatt ein. Dort kollidierte er mit einem 28-Jährigen auf einem E-Scooter.

Der E-Scooter-Fahrer stürzte und blieb verletzt liegen, wie die Kantonspolizei schreibt. Ein Team der Rettung Chur betreute den Mann medizinisch und brachte ihn ins Kantonsspital Graubünden.

Um den Unfallhergang zu klären, sucht die Kantonspolizei nach Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Angaben dazu machen können. Diese sollen sich beim Verkehrsstützpunkt Nord in Chur unter der Nummer 081 257 75 80 melden. (red)