Autobrand beschädigt gleich zwei Fahrzeuge

Gegen 13 Uhr am Mittwoch fuhr ein 71-jähriger Autofahrer Richtung Savognin am Marmorerasee entlang, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst. Auf der Höhe des Restaurants liess die Motorleistung seines Fahrzeugs nach. Der Mann hielt an und brachte sich in Sicherheit. Kurz darauf brannte das Auto aus dem Motorraum.

Ein nahe parkiertes Auto wurde dabei ebenfalls vom Feuer beschädigt. Die Feuerwehr Surses rückte mit rund 15 Einsatzkräften aus und löschte den Brand. Beide Autos wurden total beschädigt. Die Arbeiten am Unfallort wurden durch einen Spezialisten des Amtes für Natur und Umwelt sowie vom Tiefbauamt unterstützt.

Die Kantonspolizei Graubünden konnte die Strasse nach 15 Uhr vorerst wechselseitig für den Verkehr wieder öffnen. (red)