Black Friday bei «suedostschweiz.ch»

Auch bei uns profitiert ihr dieses Jahr von einem günstigen Black-Friday-Angebot: Das Digital Abo gibt es nämlich nur an diesem Wochenende zum unschlagbaren Preis von 6 Franken pro Monat. Und das alles mit nur einem Klick. Mehr Informationen findet ihr oben beziehungsweise am Ende des Artikels. Zuerst klären wir hier aber einige Fragen: Was bedeutet Black Friday überhaupt und lohnen sich die Angebote?