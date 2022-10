Zwei Mal Endspurt und ein luftiges Abenteuer

Raumfüllende Installation: In der Ausstellung «Quick Time» gibt Künstlerin Judith Albert einen vertieften Einblick in ihr Schaffen. Hierbei verwandelt sie die Galerie Luciano Fasciati in Chur mit Hilfe von Videoarbeiten in einen verträumt anmutenden Raum.

Bild Livia Mauerhofer