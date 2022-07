Zwei Glarnerinnen holen in Appenzell die Jodel-Höchstnote

Von Josef Tschudi

In Appenzell wurde über das Wochenende vom 1. bis 3. Juli das 31. Nordostschweizerische Jodlerfest bei bestrahlendem Wetter durchgeführt. Am Freitagabend und am Samstag über den ganzen Tag wurden Wettvorträge im Jodeln und Alphornblasen vorgetragen und das eindrückliche Fahnenschwingen bewertet. Der Sonntagvormittag stand ganz im Zeichen eines besinnlichen Festaktes und am Nachmittag bildete ein Festumzug den Schlusspunkt des Anlasses.