Zwei Glarner Edeltropfen bekommen Silber

Insgesamt haben sich in diesem Jahr 105 Brennereien der Herausforderung gestellt und reichten 568 Produkte ein. Unter den Prämierten sind auch zwei Glarner Edeltropfen. Sie räumten in den Kategorien Sondersorten und Gin die Silbermedaille ab. Zum einen ist das der Glarner Alpenbitter sowie der Ännädaner Brot-Gin. Beide Destillate werden in Mollis gebrannt.