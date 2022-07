Zur Feier der Davoser Heilstätte

Vor 100 Jahren traf sich die europäische Kultur- und Wissenschaftsszene in den Sanatorien in Davos. Nebst Liegekuren und Arztkontrollen wurde auch gefeiert. Mit der aktuellen Ausstellung lässt das Kirchner Museum die Zeit der Davoser Sanatorien noch einmal aufleben. Laut Mitteilung lädt das Museum am Freitag, 15. Juli, zum Sommerfest im Kirchner Park ein.