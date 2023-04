Schlagerfans feiern diesen Freitag und Samstag das Frühlingsfest

Nach der erfolgreichen ersten Ausgabe des Frühlingsfests Chur im Mai 2022, welche zum 25-Jahr-Jubiläum der Schlagerparade ins Leben gerufen wurde, führt der Verein die Sause in diesem Jahr erneut durch. Laut den Organisatoren feierten im Vorjahr 4000 Personen auf dem Arcas-Platz in Chur den Schlager. Wegen der grossen Beliebtheit findet das Frühlingsfest Chur dieses Jahr neu an zwei Tagen statt, dem 28. und 29. April. Diesmal jedoch auf dem Churer Kornplatz. Es gibt einen Biergarten und Barbetrieb. Die Gemütlichen unter euch können sich zum Beispiel im Schlagergarten vor dem überdachten Konzertsaal ausruhen und sich hinsetzen.