Zum Jahreswechsel nach Arosa in den Schnee

Was gibt es Besseres, als das alte Jahr mit einem Tag im Schnee zu verabschieden oder das neue Jahr mit einer gemütlichen Skiabfahrt zu begrüssen? «In Arosa habt ihr hierzu beste Voraussetzungen, denn die Wintersportdestination verfügt trotz der milden Temperaturen im Flachland über eine grosse Anzahl an präparierten Pisten, die zum Wintersporterlebnis einladen», teilt Arosa Tourismus in einer Meldung mit. Nebst den Skipisten lassen sich in Arosa zum Jahreswechsel auch zahlreiche weitere Winteraktivitäten erleben, sodass einem Jahreswechsel im Schnee nichts im Wege steht.

Im gemeinsamen Skigebiet von Arosa und Lenzerheide seien am kommenden Wochenende mehr als 100 Kilometer Pisten für Ski- und Snowboard-Fans in Betrieb und auch für die Kleinsten bieten die Kinderländer Spass und Freude im Schnee. Wer das Langlaufen bevorzugt, kommt in Arosa ebenso zum Zuge wie die Freunde des Winterwanderns. Ob zu Fuss oder mit Brettern unter den Füssen, die zahlreichen Bergrestaurants laden zum Jahreswechsel ein und bieten einen kulinarischen Zwischenstopp an.