Woher kommt der ganze Löwenzahn?

Ursprünglich aus Europa und Asien ist er heute auf der ganzen Nordhalbkugel weit verbreitet. Der Löwenzahn fühlt sich dort am wohlsten, wo es grün ist und wo stark gedüngt wird. Er ist also deshalb oft auf landwirtschaftlichen Grünflächen zu finden. Diese Böden enthalten oft sehr viel Nitrat, was andere Pflanzenarten schlecht vertragen. Zudem wächst er gerne am Wegrand, in Mauerritzen und sogar im Gebirge auf bis zu 2800 m ü. M.. In den Bergen bleibt er aber deutlich kleiner als im Flachland.