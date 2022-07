Wo Gämsen an ihre Grenzen stossen

Zunächst hiess es für den Umweltwissenschafter Flurin Leugger: Daten sammeln! Für seine Masterarbeit an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) in Birmendsdorf hat er nämlich untersucht, wie sich Gämsen in den vergangenen 20’000 Jahren im Alpenbogen verbreitet haben – und wo sie in Zukunft überleben werden.