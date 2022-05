Die Fortsetzung von «Gesund trotz(t) Corona 2021» wird dieses Jahr vom Verein Fitamin organisiert. Ab Montag, dem 2. Mai 2022, beginnt der Monat der Bewegung unter dem Motto: «Wir wollen dich Outdoor!» An sieben verschiedenen Orten, auf Wiesen oder Plätzen in der Stadt Chur und Haldenstein finden verschiedene Fitnesskurse statt, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt. In Zusammenarbeit mit mehr als 20 verschiedenen Fitnessstudios, Trainerinnen und Trainern bietet der Verein ein breites Spektrum an Bewegungsaktivitäten an. Unter anderem werden Sportarten wie Yoga, Pilates, Tai Chi, Zumba, Functionaltraining, Line Dance, Spikeball und ein Bootcamp angeboten.