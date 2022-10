Wir suchen die schönsten Wasser-Bilder des Herbsts

Der Herbst lockt noch einmal viele Wanderinnen und Wanderer in die Glarner Bergwelt. Kein Wunder: Die Farbenpracht der Bäume reicht von hellgolden bis zu tiefrot und sorgt für atemberaubende Ausblicke. Für die «Glarner Nachrichten» und «suedostschweiz.ch» suchen wir eure Bilder rund um die Wasserwelt im Herbstkleid.

Habt ihr schöne Fotos vom Walensee, der Sernf oder dem Berglistüber? Dann schickt sie per Mail an glarus@suedostschweiz.ch oder via Whatsapp an 079 378 81 97.

Schreibt in einem kurzen Satz, wo das Foto aufgenommen wurde, wer es geknipst hat und was darauf zu sehen ist. Die Aufnahmen sollten im Querformat sein.

Wir freuen uns auf eure Einsendungen! Eine Auswahl der Fotos erscheint in der Printausgabe der «Glarner Nachrichten» und hier auf «suedostschweiz.ch».