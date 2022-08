«Wir können einfach nicht ins Innere des Gletschers schauen»

Der Berg ruft ihn, nicht erst, seit er Bergführer ist. Und das ist Hans Rauner seit 1986. Seither hat er mit Gästen geschätzte 400 Mal den Tödi bestiegen, in etwa gleich viele Male das Vrenelisgärtli, natürlich nebst unzähligen anderen Gipfeln. Zudem war Rauner jahrelang Hüttenwart in der Planura. Zusammengefasst: Der heute 64-Jährige gilt als einer der erfahrensten Glarner Alpinisten – mit Millionen von Höhenmetern in den Beinen.