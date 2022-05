«Wir freuen uns, dass es endlich losgeht»

Der Schweizerische Schulsporttag ist die grösste Schulsportveranstaltung der Schweiz. Dieses Jahr ist Chur der Austragungsort für den Grossanlass. Eigentlich hätte der Sporttag nach 2019 in Basel bereits 2020 in Chur stattgefunden, doch er musste wegen der Coronasituation auf dieses Jahr verschoben werden. Umso grösser ist die Freude bei OK-Präsident Thierry Jeanneret, dass der Event nun stattfinden kann. Am Freitag messen sich rund 2500 Sportlerinnen und Sportler aus allen 26 Kantonen in zwölf Disziplinen.