Schneemangel hinterlässt Spuren im Bündner Wintertourismus

Die Wintersaison endet normalerweise zwischen Mitte März und Mitte April. In diesem Jahr sieht das Ganze etwas anders aus. Mehrere Skigebiete im Kanton haben ihre Pisten wegen des fehlenden Schnees geschlossen. So unter anderem Brambrüesch, Hochwang, Tschiertschen und Sarn-Heizenberg. In Feldis sieht die Lage sogar noch prekärer aus. Dieses Gebiet konnte die Skipiste in dieser Saison noch keinen einzigen Tag öffnen.