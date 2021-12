Wintermagie auf dem Lichterweg

Wenn es draussen immer kälter wird und die Nächte immer dunkler scheinen, dann ist das Weihnachtsfest nicht mehr allzu weit entfernt. Um in die Adventszeit besonders viel Licht und Wärme zu bringen, gibt es diese Woche einen besinnlichen Wochenendtipp. Pünktlich zum 1. Advent öffnet der Lichterweg in Filisur und lädt zum Verweilen ein. Dieses Jahr bereits zum fünften Mal in Folge.