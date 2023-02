1. März – der Frühling beginnt

Weiter heisst es, dass es bei den Niederschlägen im Winter ein Defizit von knapp über 30 Prozent gegeben habe. Besonders trocken war es in Graubünden und im Tessin mit teilweise weniger als der Hälfte des normalen Winterniederschlags. Deutlich geringer sei das Defizit in der Westschweiz, wo es einen Überschuss an Regen gegeben habe. «Die Trockenheit und damit einhergehend auch die Waldbrandgefahr ist momentan vor allem in den in diesem Winter trockensten Regionen, nämlich in Graubünden und im Tessin ausgeprägt», schreibt der Wetterdienst. «Entsprechend den unterdurchschnittlichen Winterniederschlägen ist auch die aktuelle Schneemenge in den Bergen deutlich geringer als normal und liegt vielerorts bei lediglich 30 bis 60 Prozent.»