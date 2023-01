Fünf abwechslungsreiche Wintererlebnisse im Heidiland

Fondue-Kutschenfahrt in der Bündner Herrschaft

Schon einmal ein leckeres Fondue in einer romantischen Kutsche gegessen? Wenn nicht, dann könnt ihr dies zusammen mit Freunden oder eurer Familie in der Bündner Herrschaft erleben. Während es draussen winterlich kühl ist, geniesst ihr in der beheizten und beleuchteten Pferdekutsche ein sämiges Käse-Fondue mit einem guten Tropfen «Maienfelder». Die Rössliposcht kutschiert euch am Mittag oder am Abend ab Maienfeld durch die Weinregion. Fondue ist nicht euer Ding? Dann besteht auch die Möglichkeit Pizza zu bestellen.