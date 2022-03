Willy Luchsinger aus Engi ist Glarner Jasskönig

Niemand hat an der Finalrunde besser gejasst als Willy Luchsinger. Mit 4358 Punkten ist der Engeler an der 14. Glarner Jassmeisterschaft als Sieger hervorgegangen. Doch es war knapp: Ein Stich mehr und dann hiesse der Sieger der Jassmeisterschaft vielleicht Daniel Gorfer, der sich mit 18 Punkten Rückstand auf dem zweiten Platz wiederfindet. Das Podest macht Luc Ziltener mit 4317 Punkten komplett. Noch knapper war es beim Adler-Bräu-Cup. Hans Frick und Filip Rozic gewannen diesen ex aequo mit 5956 Punkten.