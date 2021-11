Wieso ist der November nicht der neunte Monat im Jahr?

September, das ist der Übergangsmonat vom Sommer in den Herbst. Früher wurde er deshalb Herbstmond oder auch Scheidung genannt. Am 1. September beginnt der meteorologische Herbst, am 22. September der kalendarische Herbst. Der kalendarische Herbstbeginn ist der Tag, an dem der Tag und die Nacht überall auf der Erde gleich lang sind, – zwölf Stunden – weil die Sonne dann senkrecht über dem Äquator steht. Anschliessend nimmt die Länge der Nächte auf der Nordhalbkugel überhand.