wieland schiers – echtes handwerk. einzigartige räume.

Das sind wir

wielands machen alles was der Schreiner macht – oft auch ein bisschen mehr. Als kleiner Prättigauer Familienbetrieb sind wir stolz auf unsere Vielseitigkeit, Kreativität und das langjährige Fachwissen. Wir schreinern mit Begeisterung - suchen und finden Lösungen die so individuell sind, wie das Material das wir verarbeiten.

So arbeiten wir

Wir sprechen die Sinne unserer Kundschaft an und schaffen so eine Erlebniswelt. Uns verbinden die Begeisterung an unserem Geschäft mit all seiner Vielfalt und die Fähigkeit, Begeisterung an die Kunden weiterzugeben. Unser Erleben der Kundenbedürfnisse lenkt und spornt uns an, immer neue Lösungen zu finden.