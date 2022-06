Wie das Avers fast ein Mekka des Wintersports geworden wäre

Der Brief datiert vom 7. Oktober 1967. «Wir hoffen immer noch fest, dass unser schönes und sicher sehr geeignetes Hochtal für den Tourismus und speziell für den Wintersport ausgebaut wird», schreibt Gemeindepräsident Bartholomé Klucker nach Genf. Und er fügt an: «Heute ist es mit unseren Grundeigentümern ziemlich schwierig zu verkehren, da sie durch langes Hinhalten vergrämt wurden.» Die beiden Sätze stehen exemplarisch für die Hoffnungen und Probleme eines Vorhabens, das in Graubünden damals jeden Rahmen gesprengt hätte.