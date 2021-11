Widerstand gegen Schulversuch

von Barbara Bäuerle-Rhyner

Eltern aus Ennenda, Riedern, Glarus und Netstal wehren sich gegen die Einführung von sogenannten integrativen Klassen an der Oberstufe Buchholz in Glarus. Bereits im kommenden Schuljahr, also ab August 2022, ist dieser Schritt geplant.

Bei integrativen Klassen werden Schülerinnen und Schüler aus Ober-, Real- und Sekundarschule gemeinsamen unterrichtet. Nur in den Haupt­fächern Mathematik, Französisch und Englisch besuchen sie den Unterricht in Leistungsniveaus. Der Schulversuch ist auf drei Jahre angesetzt.