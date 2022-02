Wer schafft es auf das «Goldwiesli»?

Die jüngste Geschichte mit den Illustrationen von Amélie Jackowski nehme die Kinder mit in die Bündner Bergwelt, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Kinderbücher sind schweizweit ein Erfolg: Seit der Lancierung des ersten Kinderbuches mit Gian und Giachen 2016 wurden insgesamt rund 72’000 Exemplare verkauft. Die bereits erschienenen Exemplare heissen «Gian und Giachen und der furchtlose Schneehase Vincenz», «Gian und Giachen und der Sternschnuppenberg» sowie «Gian und Giachen und das Munggamaitli Madlaina». «Mit unserer Kinderwelt bringen wir Graubünden in die Kinderzimmer», sagt Yves Luetolf, Direktor Marketing von Graubünden Ferien. Die Destinationen Davos Klosters, Surselva und Val Surses sowie die Rhätische Bahn treten als Partner in der Kinderwelt auf. So gebe es auch in einer Web-App einiges zu erkunden. (nen)