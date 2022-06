Wer hat das verrückteste Kostüm?

Die Gleitschirm- und Delta-Fluggruppe Pizol veranstaltet am Samstag, 2. Juli, um 11 Uhr ein Flugfest mit Kostümflieger-Wettbewerb auf dem Landeplatz in Wangs. Teilnehmen können alle interessierten Gleitschirmpilotinnen und Deltapiloten. Einzige Voraussetzung: Sie sollen verrückt verkleidet sein. Der Fantasie seien dabei keine Grenzen gesetzte, heisst es in einer Mitteilung.