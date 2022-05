Wenn der Doktor sein Stethoskop mit dem Malpinsel tauscht

Pietro L'Abate, ein Name, der wie Butter auf der Zunge zergeht, wie Michelangelo, Leonardo da Vinci oder Sandro Botticelli auch. Nur: L'Abate ist Hausarzt und als solcher da, Menschen zu helfen. Wenn es dann aber dunkel wird, hilft er sich selbst. Zumindest seinem Seelenheil. Dann zieht es den Hausarzt aus der Praxis in sein Atelier. In seine andere Welt, in der es weniger steril, dafür umso stilvoller zu- und hergeht. Wenn es finster ist, wird aus dem Doktor ein Kunstmaler.