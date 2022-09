Wenn Corona auf der Herbstwelle daherkommt 

Immunologen, Infektiologen und Gesundheitsfachleute sind sich sicher, die Coronaherbstwelle kommt. Sie beginnt spätestens dann, wenn das Wetter wieder kälter und nässer wird. Es gibt aber auch Entwarnung: Corona ist nicht mehr das drohende Ungeheuer von früher. Impfung sei Dank. Aktuell gibt es in der Schweiz 14'475 neue Coronafälle (Stand 6. September), drei Prozent weniger als in der Vorwoche. Knapp 200 Patienten mussten in ein Spital eingewiesen werden, sieben Menschen sind an Corona gestorben. Das sind zehn Prozent mehr als eine Woche zuvor.