1,9 Prozent der Hunde im Kanton haben zugebissen

Was auf dem verwaltungsrechtlichen Weg passiert, ist hingegen verschieden, so Bearth: «Die Liste ist lang. Von einem Gespräch mit der Halterin oder einer Verwarnung bis hin zu Maulkorb- oder Leinenpflicht oder gar zu kontrollierter Haltung ist alles dabei.» Die Fälle werden immer individuell angeschaut und beurteilt. Und nur in ganz extremen, sehr seltenen Fällen könne es auch passieren, dass ein Hund einem Halter weggenommen werde. «Viel öfter ordnen wir eine Ausbildungspflicht für die Hundehalter an. Dort können individuell und punktuell Dinge mit dem Hund geübt werden», so Bearth.