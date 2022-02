Welterbe wird immer bekannter

Das Monitoring ist eine wichtige Grundlage für umfassende Aussagen über den Erhaltungszustand und die langfristigen Veränderungen von Natur, Landschaft und Gesellschaft in der Welterberegion Sardona, heisst es in einer Mitteilung vom Unesco-Welterbe. Dafür werden ausgewählte Indikatoren zu ökologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Themen erhoben. Ein neues Faktenblatt der Ostschweizer Fachhochschule Rapperswil zeigt, dass sich beispielsweise die Interaktion mit der interessierten Bevölkerung auf den sozialen Medien und über die Webseite in den letzten Jahren stetig zugenommen hat.