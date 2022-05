Welterbe im Mittelpunkt

Am Samstag, 11. Juni, und Sonntag, 12. Juni, finden die Unesco-Welterbetage statt. Während dieser Tage werden laut Mitteilung auch in Graubünden verschiedene Aktivitäten angeboten. In der Altstadt von Ilanz ist beispielsweise die Kunstausstellung «Schichtwechsel – La Surselva» zu sehen. An dieser werden tonnenschwere ungewöhnliche Steine aus der Welterberegion Sardona in Szene gesetzt. Die Welterberegion Sardona vom Walensee bis in die Surselva zeichnet sich durch eine international bedeutsame Vielfalt an Landschaften und Gesteinen aus.