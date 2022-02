«Welche Farbe hat eure Geschichte?»

Um 13 Uhr begrüsst Kursleiterin Patrizia Parolini die sieben Jungautorinnen und -autoren zum zweiten Tag des Workshops «Wörterplätschern» in der Stadtbibliothek Chur. «Habt ihr gut einschlafen können oder hat es in euren Köpfen weiter gedreht?» Einige Kinder nicken sofort bekräftigend. «Mir ist mitten in der Nacht plötzlich eine neue Idee gekommen», erzählt die zwölfjährige Mayra Manojlovic. «Gerade als ich meine Wasserflasche aufgefüllt habe.»