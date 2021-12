Weiteres Walk-in-Angebot in Davos

Die vier Testzentren, welche der Davoser Pandemiestab eingerichtet hat, arbeiten momentan im Hochbetrieb. Bei 1300 Testungen gibt es rund 60 bis 80 positive Fälle – pro Tag. Bei den meisten Fällen handle es sich um die hochansteckende Omikron-Variante, wie es in einer Mitteilung des Davoser Pandemiestabs heisst.

Weiteres Walk-in-Angebot

Da es sich immer mehr abzeichnet, dass die Boosterimpfung vor einem schweren Verlauf schützt, steht diese Impfung für alle impfwilligen Personen im Mittelpunkt. Aber der Pandemiestab appelliert auch an die persönlichen Schutzmassnahmen wie Maske tragen, Abstand halten, Hände waschen, Räume lüften und physische Kontakte reduzieren. Vor allem die Boosterimpfungen fanden in den letzten Tagen viel Anklang. Wie es in der Mitteilung heisst, konnten täglich 450 Auffrischimpfungen vorgenommen werden. Da die Impfungen so gefragt sind, gibt es im Januar ein weiteres Walk-in-Angebot im Kongresshaus-Impfzentrum an der Promenade.

(nen)