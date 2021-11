Weihnachtsstimmung in Chur

In den vergangenen Jahren wurde die städtische Weihnachtsbeleuchtung hauptsächlich in der Innenstadt angebracht. Neu würden auch in den Aussenquartieren, insbesondere die Neustadt, die Tittwiesenstrasse und das Rheinquartier mit sieben beleuchteten Tannen in Weihnachtsstimmung versetzt, so schreibt es die Kommunikation Stadt Chur in einer Medienmitteilung. Zudem weist neu ein Torbogen mit Tannenkries am Bahnhofplatz den Weg zum Christkindlimarkt.