Weihnachtsspaziergang durchs «Grand Resort»

An kalten Wintertagen, wenn die Sonne bereits am frühen Nachmittag hinter dem Pizol verschwindet und sich die kühle Nacht über Bad Ragaz legt, erwacht der winterliche Kurpark im Schein von Tausenden Lichtern. Der Lichterglanz Bad Ragaz hält auch dieses Jahr Einzug vor dem «Grand Resort» und begrüsst Besucher an allen Eingängen mit erleuchteten Torbogen aus Tannenzweigen. Der Park wartet aber nicht nur mit Highlights fürs Auge auf: Beim Glühweinhüttli erwarten Sie ein knisterndes Feuer, kuschelige Decken, dampfende Tassen Irish Coffee und Glühwein sowie süsse gebrannte Mandeln. Der perfekte Start in einen kalten Dezemberabend.